Об этом сообщает корреспондент #Букв.
В зале заседаний присутствуют премьер-министр Денис Шмыгаль и члены его Кабинета Министров.
Темой часа вопросов является состояние реализации реформы децентрализации. Поскольку Шмыгаль до назначения главой КМУ занимал должность вице-премьера – министра развития общин и территорий, он и является докладчиком по указанному вопросу.
“У нас сложилась нестандартная ситуация, когда у нас в то врему вице-премьер Денис Шмыгаль сегодня является и премьер-министром. Поэтому, Денис Анатольевич, это фактически ваш час”, – заявил, открывая заседание спикер ВР Дмитрий Разумков.
После заслушивания Кабмина и запросов депутаты намерены вернуться к рассмотрению во втором чтении законопроекта о запуске рынка земли.
- 4 марта Верховная Рада Украины поддержала отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его Правительства.
- Парламент также утвердил назначение Дениса Шмыгаля новым главой Правительства. Кроме того, нардепы назначили новый состав Кабинета Министров.