Сегодня в Верховной Раде Украины состоится первый час вопросов к новоназначенному Правительству.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В зале заседаний присутствуют премьер-министр Денис Шмыгаль и члены его Кабинета Министров.

Темой часа вопросов является состояние реализации реформы децентрализации. Поскольку Шмыгаль до назначения главой КМУ занимал должность вице-премьера – министра развития общин и территорий, он и является докладчиком по указанному вопросу.

“У нас сложилась нестандартная ситуация, когда у нас в то врему вице-премьер Денис Шмыгаль сегодня является и премьер-министром. Поэтому, Денис Анатольевич, это фактически ваш час”, – заявил, открывая заседание спикер ВР Дмитрий Разумков.

После заслушивания Кабмина и запросов депутаты намерены вернуться к рассмотрению во втором чтении законопроекта о запуске рынка земли.

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