В Верховной Раде Украины проходит торжественное заседание по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете нашей страны.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Заседание стартовало в 16:00.

В нем принимают участие президент Украины Владимир Зеленский, нардепы первого и девятого созывов, бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, премьер-министр Денис Шмыгаль, члены Кабинета Министров, главы дипломатических представительств, представители СМИ и другие.

Так, на заседание пригласили народных депутатов, которые принимали участие в принятии Декларации о государственном суверенитете Украины.

Ожидается, что в рамках заседания состоится церемония вручения государственных наград и отличий Верховной Рады народным депутатам Украины I созыва.

Кроме того, на экранах в зале пленарных заседаний продемонстрируют видеозаписи событий, связанных с принятием Декларации.