Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Заседание стартовало в 16:00.
В нем принимают участие президент Украины Владимир Зеленский, нардепы первого и девятого созывов, бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, премьер-министр Денис Шмыгаль, члены Кабинета Министров, главы дипломатических представительств, представители СМИ и другие.
Так, на заседание пригласили народных депутатов, которые принимали участие в принятии Декларации о государственном суверенитете Украины.
Ожидается, что в рамках заседания состоится церемония вручения государственных наград и отличий Верховной Рады народным депутатам Украины I созыва.
Кроме того, на экранах в зале пленарных заседаний продемонстрируют видеозаписи событий, связанных с принятием Декларации.
- 16 июля 1990 года Верховная Рада УССР приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины. #Буквы рассказывали, как это было.