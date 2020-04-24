В Верховной Раде Украины сегодня проходит внеочередное пленарное заседание, созванное по требованию президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Заседание было назначено на 13:00, но началось немного позже. Для участия в заседании зарегистрировалось 332 народных депутата.

Нардепы рассмотрят четыре проекта постановлений, которые заблокировали подписание закона об изменениях в регламент ВР (он ускоряет принятие “антиколомойского” закона по невозвращению банков бывшим владельцам).

Также будет рассмотрен проект постановления об отмене результатов голосования, которое позволило Правительству определять территории и административные центры территориальных общин.

Для рассмотрения в первом чтении предложены законопроекты относительно безопасности использования ядерной энергии, а также об административных правонарушениях в отношении штрафных баллов.

Парламент также намерен рассмотреть в первом чтении проект закона о внутренном водном транспорте.

Кроме того, в повестке дня есть проект постановления о создании Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов госвласти.

Стоит отметить, что с повестки дня внеочередного заседания сняли два законопроекта. Как заявил спикер ВР Дмитрий Разумков, президент Украины Владимир Зеленский обратился к Раде “с повторным письмом о проведении внеочередного заседания с уточненной повесткой дня”.

Так, из повестки дня были исключены законопроекты о фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве (№ 3205, №3205-1), а также проект закона об определении ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования (№ 2234).