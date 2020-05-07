Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Заседание было назначено на 14:00, но началось на несколько минут позже. В зале зарегистрировались 317 народных депутатов.

В начале заседания спикер ВР Дмитрий Разумков объявил минуту молчания в память о погибших во Второй мировой войне.

В повестке дня сегодняшнего заседания – только два вопроса. Оба касаются защиты медиков в условиях вспышки коронавируса COVID-19 в Украине.

Первый законопроект № 3380 даст возможность привлекать интернов, а также врачей без подтвержденной квалификации к борьбе с коронавирусом на волонтерских началах. Кроме того, предлагается повысить размер пособия по временной нетрудоспособности медикам, которые находятся на самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19.

В повестке дня также есть законопроект № 3376, который предусматривает госстрахование для медиков, заразившихся коронавирусом в результате лечения больных людей. Законопроект инициирован партией “Европейская Солидарность”.

К нему поданы два альтернативных проекта закона, инициированных нардепами от “Слуги народа”.