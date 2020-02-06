В Верховной Раде Украины второй раз за день произошла драка между народными депутатами от "Батькивщины" и "Слуги народа" – с участием Сергея Власенко и Артема Дмитрука.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Потасовка возникла возле президиума после того, как Парламент не поддержал предложение работать сегодня в пленарном режиме до 20:00.

В частности, нардепы от “Батькивщины” вновь попытались прорваться в президиум, где место спикера заблокировала лидер партии Юлия Тимошенко. Однако им вновь помешали представители “Слуги народа”.

Среди депутатов, которые пытались прорвать “оборону” “слуг”, можно было заметить Сергея Власенко, Ивана Крулько, Сергея Соболева.

Дорогу им преградили Артем Дмитрук, Святослав Юраш и ряд других “слуг народа”.

Спустя несколько минут безуспешных попыток парламентариев от “Батькивщины” преодолеть препятствие противостояние было прекращено.

Призывал вернуться к нормальной работе и первый вице-спикер Парламента Руслан Стефанчук.

“Уважаемые коллеги, я призываю депутатов соблюдать депутатскую этику, придерживаться элементарных основ человечности, занять свои места и перейти к выполнению своих обязанностей… Я обращаюсь к депутатам, которые, увы, провоцируют непарламентское поведение в этом зале: займите свои места и приступите к выполнению своих обязанностей. Парламент – место для дискуссии. Доказывайте свою правоту в дискуссии, а не в кулачных обезьяньих прыжках здесь”, – подчеркнул Стефанчук.

После того, как потасовка возле президиума прекратилась, произошла толкотня и в зале заседаний ВР с участием внефракционного народного депутата Сергея Рудыка, которому не давали пройти “слуги народа”.

Штовханина у ВР Палець догори, якщо ці нудні “бійки” в новій ВР уже в печінках сидять, а ви вже почали сумувати за Ляшком та Парасюком 🔥 Опубліковано Букви Четвер, 6 лютого 2020 р.