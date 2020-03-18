Сотрудники Министерства охраны здоровья прибыли в Верховную Раду для проведения санитарно-эпидемиологических мер в связи с выявлением коронавируса у народного депутата Сергея Шахова.

Об этом проинформировали в пресс-службе ВР.

“Аппарат Верховной Рады Украины в координации с Министерством охраны здоровья принимает все необходимые меры, предусмотренные протоколом. Сотрудники МОЗ уже прибыли в Верховную Раду для проведения необходимых действий”, – отмечается в сообщении.

В данный момент устанавливаются все лица, контактировавшие с Шаховым, для проведения тестирования на коронавирус.

“Дополнительно будут проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия в тех комитетах, в работе которых принимал участие политик”, – подчеркнули в пресс-службе.

Также указано, что медики проводят “все необходимые исследования и эпидемическое расследование”. Сам Шахов находится в самоизоляции.