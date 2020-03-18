Об этом проинформировали в пресс-службе ВР.
“Аппарат Верховной Рады Украины в координации с Министерством охраны здоровья принимает все необходимые меры, предусмотренные протоколом. Сотрудники МОЗ уже прибыли в Верховную Раду для проведения необходимых действий”, – отмечается в сообщении.
В данный момент устанавливаются все лица, контактировавшие с Шаховым, для проведения тестирования на коронавирус.
“Дополнительно будут проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия в тех комитетах, в работе которых принимал участие политик”, – подчеркнули в пресс-службе.
Также указано, что медики проводят “все необходимые исследования и эпидемическое расследование”. Сам Шахов находится в самоизоляции.
- Ранее сегодня стало известно, что у народного депутата от группы “Довира” Сергея Шахова обнаружили коронавирус COVID-19. На прошлой неделе он вернулся из Италии. Информацию об инфицировании нардепа подтвердили в МОЗ Украины.
- Члены парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования, который посещал Сергей Шахов, уходят на самоизоляцию.