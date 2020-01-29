Об этом сообщили в информационном управлении аппарата ВР.

Сообщается, что в течение сентября-января Президентом Зеленским были ветированы 10 законов, из которых 9 были разработаны депутатами прошлого созыва.

“На 10 законов, из которых девять являются переходными из предыдущих созывов Верховной рады, президентом Украины было наложено вето. Верховная рада девятого созыва во время второй сессии рассмотрела шесть возвращенных законопроектов и три из них приняла с предложениями президента, один – приняла повторно, преодолев вето, и два – не приняла повторно и сняла с рассмотрения”, — говорится в сообщении.

Кроме того, в течение этого времени Зеленским сам внес на рассмотрение в Раду 51 законопроект. Из которых были рассмотрены нардепами 37.

“По итогам рассмотрения 25 законопроектов были приняты в целом, два – отклонены и сняты с рассмотрения, три законопроекта приняты в 1-2 чтении и еще семь были учтены и на доработке. По состоянию на 17 января 2020 года на рассмотрении в комитетах находятся 23 проекта законов”, — сообщили в Раде.