Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков предложил во время часа вопросов к Правительству заслушать министров и премьер-министра Алексея Гончарука относительно информации о высоких премиях.

Об этом он заявил сегодня после открытия утреннего пленарного заседания, сообщает корреспондент #Букв.

“Все мы видели информацию относительно премирования отдельных руководителей различных учреждений и ведомств. Я думаю, что и мне как главе Верховной Рады, и вам как народным депутатам и гражданам государства очень интересно услышать позицию относительно этих надбавок, премий, насколько они отвечают действительности, и если отвечают, то за что”, – отметил Разумков.

“Поэтому есть предложение во время часа вопросов к Правительству заслушать после министра иностранных дел (Вадима Пристайко, – ред.) позицию министров и, возможно, премьер-министра по тем премиям, если они действительно соответствуют действительности, которые были начислены отдельным министрам в Кабинете Министров Украины”, – добавил он.

Разумков уточнил, что такое предложение поступило от фракции “Слуги народа”. Он также призвал уведомить о таком решении Правительство.