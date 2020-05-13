Сегодня в Верховной Раде Украины состоится внеочередное заседание, на котором планируется рассмотреть 24 вопроса, заслушать Правительство и доклад главы Национального банка.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Начало заседания запланировано на 10:00.

Так, нардепы рассмотрят законопроекты о невозвращении банков бывшим владельцам (“антиколомойский закон”), о налоговых льготах на период карантина, об оборонных закупках.

Также планируется внести изменения в процедуру назначения и увольнения членов Кабинета Министров.

Запланировано внесение изменений в регламент Верховной Рады относительно особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении.

Нардепам также предложены законопроекты об управлении бытовыми и другими отходами; по усилению защиты телекоммуникационных сетей; и относительно усиления ответственности за невыполнение законных требований народного депутата Украины, Счетной палаты.

Есть в повестке дня и законопроект о недопущении злоупотреблений в сфере банкротства на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение коронавируса.

Нардепы планируют рассмотреть проекты постановлений об обращении к парламентам иностранных государств, международным организациям по случаю празднования 75-й годовщины завершения Второй мировой войны, а также о выходе Парламента из карантина 18 мая.