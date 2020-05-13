Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Начало заседания запланировано на 10:00.
Так, нардепы рассмотрят законопроекты о невозвращении банков бывшим владельцам (“антиколомойский закон”), о налоговых льготах на период карантина, об оборонных закупках.
Также планируется внести изменения в процедуру назначения и увольнения членов Кабинета Министров.
Запланировано внесение изменений в регламент Верховной Рады относительно особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении.
Нардепам также предложены законопроекты об управлении бытовыми и другими отходами; по усилению защиты телекоммуникационных сетей; и относительно усиления ответственности за невыполнение законных требований народного депутата Украины, Счетной палаты.
Есть в повестке дня и законопроект о недопущении злоупотреблений в сфере банкротства на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение коронавируса.
Нардепы планируют рассмотреть проекты постановлений об обращении к парламентам иностранных государств, международным организациям по случаю празднования 75-й годовщины завершения Второй мировой войны, а также о выходе Парламента из карантина 18 мая.
- Ранее председатель фракции “Слуги народа” Давид Арахамия заявлял, что заседание 13 мая продлится 10-12 часов.