Об этом идет речь в статье #Букв “Эти руки ничего не крали”: как в Раде мухлюют документами президента и не только.

В частности, на прошлой неделе депутаты пытались поменять тексты законопроекта Зеленского относительно децентрализации. Вместо отозвать законопроект они завесили новый текст задним числом. Законопроект отозвали только потому, что под него не хватило голосов.

Кроме того, депутатам подложили правку закон о Нацгвардии.

Дело в том, что перед заседанием депутатам тексты законопроектов присылают в электронном виде. Их депутаты ночью и читают. Днем на стол им кладут бумажную версию, которую обычно уже никто не смотрит.

Поэтому уже после заседания комитета, когда был рассмотрен законопроект о разведке, депутаты узнали, что в бумажный вариант была добавлена ​​поправка, которая предоставляет права разведки Нацгвардии.

Депутат от “Евросолидарности” Нина Южанина обвинила главу налогового комитета Данила Гетманцева в том, что часть поправок ко второму чтению была внесена от имени комитета, хотя это не предусмотрено регламентом.