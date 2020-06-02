Об этом в Facebook сообщил народный депутат от “Слуги народа” Игорь Василев.
“Начали сбор подписей за отставку Авакова”, – прокомментировал Василев.
Среди тех, кто уже подписал, народные депутаты от “Слуги народа” и “Голоса”.
Стоит отметить, что об отставке Авакова снова заговорили как политик, так и пользователи соцсетей после событий в Кагарлыке и массовой стрельбы в Броварах.
Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Арсений Аваков не пришел на заседание комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности относительно изнасилования женщины в Кагарлыкском отделении полиции.
Напомним, что в ночь с 23 на 24 мая сотрудники Кагарлыкского отделения полиции в своем служебном кабинете применили пытки к женщине, которую вызвали в отделение в качестве свидетеля. Они надевали на нее противогаз, применяли наручники, а также стреляли у нее над головой из табельного оружия. После этого женщина была изнасилована.
Утром 29 мая в Броварах произошла стрельба из-за перераспределения пассажиропотока. На месте происшествия сотрудники полиции задержали 11 участников инцидента.
- 1 июня министр Арсен Аваков сообщил, что 20-ти участникам массовой перестрелки в Броварах суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток без права внесения залога.