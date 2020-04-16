В четверг, 16 апреля, в Верховной Раде Украины состоится второе на этой неделе внеочередное заседание.

Об этом сообщают #Буквы.

Начало заседания было запланировано на 13:00.

Должны быть рассмотрены следующие вопросы:

• законопроект № 0034 о ратификации Соглашения о гранте фонда Е5Р между Украиной и Европейским инвестиционным банком (проект “Высшее образование Украины”);

• законопроект № 1043 о внесении изменений в регламент Рады “по противодействию злоупотреблениям правом нардепов в ходе законодательной процедуры”;

• законопроект № 2653 о внесении изменений в закон “О местном самоуправлении в Украине” (наделяет Кабмин правом определять административные центры и территории ОТО (территориальных общин), а также подавать предложения о создании и ликвидации районов);

• законопроект № 2654 об усилении ответственности за повреждение телекоммуникационных сетей.

При этом по инициативе президента Владимира Зеленского был снят с рассмотрения законопроект № 2398-д об оборонных закупках.

Народные избранники сегодня традиционно собирались на заседание в защитных масках, а кое-кто – в перчатках.

Стоит отметить, что спикер ВР Дмитрий Разумков открыл заседание (в зале зарегистрировались 332 нардепа) и сразу же объявил перерыв на 30 минут по требованию нескольких фракций (“Батькивщины” и группы “За майбутне”). Спикер призвал глав фракций собраться в его кабинете для консультаций.