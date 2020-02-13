Об этом Сюмар сообщает на своей странице в Facebook.
“Вместо “государства в смартфоне” – новая бумажная форма на заказ пропусков в парламент Украины. Кому-то очень нужен маршрут, места для фотографирования и перечень обсуждаемых вопросов”, – пишет она.
Народный депутат подчеркивает, что “парламент не является домом его руководства”.
“Такого я не видела нигде. Ни в одной стране. В Думе, правда, не была, но думаю, там таких форм тоже нет”, – пишет Сюмар.
Также она добавила, что в данный момент по вопросу допуска бывших депутатов в парламент работает рабочая группа.
- Накануне Верховная Рада Украины приступила к рассмотрению законопроекта о запуске рынка земли.
- На утреннем заседании дважды происходила потасовка между народными депутатами от “Батькивщины” и “Слуги народа” – с участием Сергея Власенко и Артема Дмитрука.