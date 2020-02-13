Народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар рассказала, что в Верховной Раде вводится новая форма пропуска для иностранцев.

Об этом Сюмар сообщает на своей странице в Facebook.

“Вместо “государства в смартфоне” – новая бумажная форма на заказ пропусков в парламент Украины. Кому-то очень нужен маршрут, места для фотографирования и перечень обсуждаемых вопросов”, – пишет она.

Народный депутат подчеркивает, что “парламент не является домом его руководства”.

“Такого я не видела нигде. Ни в одной стране. В Думе, правда, не была, но думаю, там таких форм тоже нет”, – пишет Сюмар.

Также она добавила, что в данный момент по вопросу допуска бывших депутатов в парламент работает рабочая группа.