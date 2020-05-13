В Раде заблокировали подписание закона о банках

В Верховной Раде Украины заблокировали подписание законопроекта о невозвращении национализированных банков их бывшим владельцам (так называемый "антиколомойский закон").

Об этом в своем Telegram сообщил народный депутат Антон Поляков, который и подал соответствующий проект постановления.

“Подал проект постановления об отмене голосования за антибанковский законопроект”, – написал он.

Согласно регламенту, до рассмотрения данного проекта постановления в сессионном зале подписания закона заблокировано для главы парламента Дмитрия Разумкова и соответственно для Президента Владимира Зеленского.

Сегодня, 13 марта, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о невозвращении национализированных банков их экс-владельцам (“антиколомойский закон”). За документ проголосовали 270 народных депутатов.

Законопроект запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам, а также возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Национального банка о своей неплатежеспособности.

Отметим, что закон является одним из предварительных условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ.