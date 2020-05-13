В Раде заблокировали подписание закона о банках

Об этом в своем Telegram сообщил народный депутат Антон Поляков, который и подал соответствующий проект постановления.
“Подал проект постановления об отмене голосования за антибанковский законопроект”, – написал он.
Согласно регламенту, до рассмотрения данного проекта постановления в сессионном зале подписания закона заблокировано для главы парламента Дмитрия Разумкова и соответственно для Президента Владимира Зеленского.
Сегодня, 13 марта, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о невозвращении национализированных банков их экс-владельцам (“антиколомойский закон”). За документ проголосовали 270 народных депутатов.
Законопроект запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам, а также возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Национального банка о своей неплатежеспособности.
Отметим, что закон является одним из предварительных условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ.
- Ранее Парламент принял за основу законопроект о внесении изменений в банковское законодательство, известный как “антиколомойский”. В соответствии с ним будет запрещено возвращение национализированных банков их экс-владельцам. Ко второму чтению было подано более 16 тысяч поправок.
- 16 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект о внесении изменений в регламент, чтобы ускорить принятие “антиколомойского” проекта закона во втором чтении. Впоследствии его подписал президент Владимир Зеленский.
- 30 апреля Верховная Рада Украины поддержала применение специальной процедуры при рассмотрении “антиколомойского” проекта закона.