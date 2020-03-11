В Верховной Раде заявили что не уполномочивали народных депутатов от "Оппозиционной платформы - За життя" встречаться с представителями Госдумы и с президентом России.

Об этом сообщает пресс-служба парламента в Facebook.

“Относительно встречи народных депутатов от фракции “Оппозиционной платформы – За життя” с представителями Государственной Думы и президентом Российской Федерации 10 марта 2020 года, сообщаем, что эти встречи состоялись по инициативе политической партии “Оппозиционная платформа – За життя”, – сказано в сообщении.

При этом в Раде подчеркнули, что руководство и представители “ОПЗЖ” не были уполномочены вести переговоры от имени Верховной Рады Украины.

“Помимо того, народные депутаты, которые приняли участие в поездке в Российскую Федерацию, командировки в Аппарате Верховной Рады Украины не оформляли”, – добавили в сообщении.