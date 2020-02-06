Об этом она сказала в интервью “Экономической правде”.

“Повышение пенсионного возраста – неизбежный процесс. Есть исследование Всемирного банка. В нем говорится о том, что в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы у нас пенсию по формуле будут получать 40% граждан. Все остальные будут получать минимальную пенсию”, – отметила Третьякова.

По ее мнению, одной из ошибок было включение в солидарную систему физлиц-предпринимателей, которые “платят около 800 грн единого налога, а претендуют на 1600 грн минимальной пенсии”.

“Наши дети будут платить налогов больше, чтобы содержать тех, кто платит налогов меньше. Не надо было ФОП вводить в систему пенсионного обеспечения. Это можно было делать через 10-20 лет. В ЕС начали включать самозанятых в пенсионную систему с 2000-х годов, когда стали богаче”, – рассказала Третьякова.

По ее оценкам, если оставить ситуацию, как есть, то постепенно, “не во времена нашего президента”, ситуация будет ухудшаться.

“Или мы будем садиться на плечи налогоплательщиков, или сейчас делаем накопительную систему и выравниваем ситуацию. Выровнять солидарный уровень мы можем только путем увеличения пенсионного возраста. Например, Япония говорит о 72 годах”, – сказала Третьякова.