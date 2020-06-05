Соответствующий документ под № 3606 появился на сайте ВР.
Инициаторами проекта постановления являются 55 народных депутатов: от фракций “Голоса”, “Слуги народа” и “Европейской Солидарности” (Яна Зинкевич).
Текст проекта постановления на сайте пока отсутствует. Документ передан на рассмотрение руководству.
Ранее сегодня нардеп от “Голоса” Ярослав Железняк сообщил о регистрации постановления об увольнении Авакова.
“Подписи проверили, электронные документы подготовили… Постановление об увольнении Авакова пошло на регистрацию. Ждите в ближайшее время на сайте ВРУ. Подписей 55… движемся вперед”, – написал он в Facebook.
- Ранее сообщалось, что в зале Верховной Рады собирают подписи за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.
- 5 июня по всей стране происходят акции протеста с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. В частности, акция утром состоялась под стенами Верховной Рады.
- В центре Киева под стенами Верховной Рады участники акции протеста, которые требовали отставки Арсена Авакова, зажгли файеры и подожгли милицейский автомобиль.