Соответствующий документ под № 3606 появился на сайте ВР.

Инициаторами проекта постановления являются 55 народных депутатов: от фракций “Голоса”, “Слуги народа” и “Европейской Солидарности” (Яна Зинкевич).

Текст проекта постановления на сайте пока отсутствует. Документ передан на рассмотрение руководству.

Ранее сегодня нардеп от “Голоса” Ярослав Железняк сообщил о регистрации постановления об увольнении Авакова.

“Подписи проверили, электронные документы подготовили… Постановление об увольнении Авакова пошло на регистрацию. Ждите в ближайшее время на сайте ВРУ. Подписей 55… движемся вперед”, – написал он в Facebook.

  • Ранее сообщалось, что в зале Верховной Рады собирают подписи за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.
  • 5 июня по всей стране происходят акции протеста с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. В частности, акция утром состоялась под стенами Верховной Рады.
  • В центре Киева под стенами Верховной Рады участники акции протеста, которые требовали отставки Арсена Авакова, зажгли файеры и подожгли милицейский автомобиль.