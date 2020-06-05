В Верховной Раде Украины зарегистрировано постановление об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

Соответствующий документ под № 3606 появился на сайте ВР.

Инициаторами проекта постановления являются 55 народных депутатов: от фракций “Голоса”, “Слуги народа” и “Европейской Солидарности” (Яна Зинкевич).

Текст проекта постановления на сайте пока отсутствует. Документ передан на рассмотрение руководству.

Ранее сегодня нардеп от “Голоса” Ярослав Железняк сообщил о регистрации постановления об увольнении Авакова.

“Подписи проверили, электронные документы подготовили… Постановление об увольнении Авакова пошло на регистрацию. Ждите в ближайшее время на сайте ВРУ. Подписей 55… движемся вперед”, – написал он в Facebook.