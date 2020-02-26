В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Дениса Малюськи с должности министра юстиции.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Проект постановления об увольнении Дениса Малюськи с должности Министра юстиции Украины был получен Верховной Радой 26 февраля. Сейчас он передан на рассмотрение руководству. На момент публикации новости текст проекта постановления на сайте парламента отсутствует.

Известно, что инициатором законопроекта является народный депутат от “Оппозиционного платформы — “За життя” Михаил Папиев.

Справка. 29 августа Верховная Рада избрала нового Премьер-министра Украины и назначила новый состав Кабинета Министров. Министром юстиции стал Денис Малюська.

Малюська родился 19 ноября 1981 году в г. Дунаевцы Хмельницкой области. Учился в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, который окончил по специальности “правоведение”. В 2012-2016 учился в Лондонском университете.

В 2004 году основал адвокатское объединение “Адвокатская фирма “Бизнес-право”, а в 2005 году – ООО “СОВЕТНИК ПРЕСС”, которое затем и возглавил. Предприятие занимается издательской деятельностью.

В 2010 году Денис Малюська был назначен консультантом по развитию частного сектора Группы Всемирного банка. Впоследствии был избран заместителем председателя правления BRDO/World Bank Group (Офис эффективного регулирования)- независимого неправительственного экспертно-аналитического центра, созданного по инициативе Министерства экономического развития и торговли и западных партнеров: Всемирного банка и правительства Канады. Эту организацию возглавлял и нынешний шеф Малюськи Гончарук.