В Верховной Раде зарегистрировали семь проектов постановлений об отмене Закона об открытии рынка земли, принятого 31 марта.

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

Отметим, что пять из семи проектов были зарегистрированы членами фракции “Батькивщина”, еще два проекта авторства народного депутат партии “Слуга народа” Оксаны Савчук и внефракционного Антона Полякова, которого ранее исключили из “Слуги народа”.

Отметим, что Закон о рынке земли, за который проголосовали депутаты 31 марта, может быть подписан председателем ВР после того, как в сессионном зале будут рассмотрены все семь проектов постановлений, в которых требуется его отменить.

Напомним, 31 марта в ходе внеочередного заседания, Верховная Рада приняла Закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, за который проголосовали 259 народных депутатов. Закон предусматривает отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения со второй половины 2021 года.