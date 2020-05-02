Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова” сообщил нардеп от “Слуги народа”, глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.
Ткаченко отметил, что в креативной индустрии задействованы около 1 млн человек и эта отрасль приносит порядка 4% в ВВП страны.
Во втором квартале текущего года доходы этой сферы, по словам нардепа, упали на 75%, следовательно, им нужна помощь государства. С этой целью нардепы подали в парламент законопроект, который предусматривает введение льгот для культурной сферы и ее прямое финансирование.
“Зарегистрировали законопроект, который предусматривает существенные экономические не только льготы, но и прямое финансирование дополнительно для креативных индустрий. […] Это прямое государственное финансирование креативным индустриям, определенные налоговые льготы, введение понимания того, что есть грант, введение пятипроцентного НДС на культурные услуги и много других вещей”, – объяснил он.
По словам нардепа, сейчас идут дискуссии с правительством. Комитет ожидает, что предложенный законопроект будет поддержан всеми фракциями и группами.
- Ранее Ткаченко заявил, что Минфин планирует сократить финансирование Минкультуры на 7 млрд грн. В частности, на 750 млн грн для Госкино, более чем 500 млн для строительства музеев Голодомора и Революции достоинства, на 250 млн грн для творческих союзов, на 500 млн грн для украинского культурного фонда, на 150 млн грн для Института книги, на 500 млн грн для программ информ. политики, “сшивания страны”, для молодежи, на ремонты и реставрации.
- #Буквы разбирались, как правительства других стран решают проблему финансирования культурной сферы в условиях пандемии.