В парламент подан законопроект, который предусматривает введение льгот и прямого финансирования креативной индустрии.

Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова” сообщил нардеп от “Слуги народа”, глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

Ткаченко отметил, что в креативной индустрии задействованы около 1 млн человек и эта отрасль приносит порядка 4% в ВВП страны.

Во втором квартале текущего года доходы этой сферы, по словам нардепа, упали на 75%, следовательно, им нужна помощь государства. С этой целью нардепы подали в парламент законопроект, который предусматривает введение льгот для культурной сферы и ее прямое финансирование.

“Зарегистрировали законопроект, который предусматривает существенные экономические не только льготы, но и прямое финансирование дополнительно для креативных индустрий. […] Это прямое государственное финансирование креативным индустриям, определенные налоговые льготы, введение понимания того, что есть грант, введение пятипроцентного НДС на культурные услуги и много других вещей”, – объяснил он.

По словам нардепа, сейчас идут дискуссии с правительством. Комитет ожидает, что предложенный законопроект будет поддержан всеми фракциями и группами.