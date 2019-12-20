В Верховной Раде Украины завершилось последнее в 2019 году пленарное заседание.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Уважаемые коллеги, я вас поздравляю со всеми наступающими праздниками и объявляю утреннее пленарное заседание закрытым”, – заявил спикер ВР Дмитрий Разумков.

Стоит отметить, что в этот момент в зале оставалось очень мало нардепов. Большинство из них покинули рабочие места после голосования за законопроекты (перед объявлением запросов).

В ходе сегодняшнего заседания состоялся час вопросов к Правительству. Выступили замминистра иностранных дел Василий Боднар по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе, министр финансов Оксана Маркарова по поводу ситуации с госбюджетом на 2019 года и премьер-министр Алексей Гончарук.

Также нардепы успели принять несколько законопроектов, в том числе о запуске электронной системы трансплантации.

Согласно графику работы Парламента, следующая пленарная неделя состоится 13-17 января 2020 года.

23-27 декабря 2019 года и 6-10 января следующего года депутаты будут работать с избирателями.