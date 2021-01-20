Об этом в Facebook сообщила Евгения Кравчук, замспикера Парламента.

“Приобщилась к подписанию инициированного Александром Корниенко и коллегами законопроекта 4611 “О внесении изменений в Закон Украины “О политических партиях в Украине” относительно сроков подачи политическими партиями отчетов об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера”, – отметила Кравчук.

Она напомнила, что 2 апреля 2020 года, когда эпидемия только набирала обороты, вступил в силу закон, который позволил политическими партиям предоставлять ежеквартальные финансовые отчеты с отсрочкой, а именно – не позднее чем на сороковой день после окончания карантина.

“Проблема в том, что карантин продолжается, а отчетов от большинства партий нет ни первого, ни второго, ни за третий квартал 2020 года. По состоянию на конец ноября, за первый квартал 2020 свои отчеты подали 243 партии, тогда как за второй квартал – 187, а за третий – всего 82. При этом среди парламентских партий только одна подала отчет за второй квартал прошлого года и одна – за третий. Поэтому законопроект предлагает отменить отсрочку”, – отметила Кравчук.

Парламентские партии получают средства из государственного бюджета на финансирование своей уставной деятельности, однако пока могут не отчитываться благодаря отсрочке. Это влияет на прозрачность деятельности партий – о чем очень следят украинцы.

Принятие предлагаемого законопроекта позволит НАПК восстановить эффективный контроль над тем:

придерживаются ли партии установленных законом ограничений относительно их финансирования;

является ли законным и целевым использование средств;

своевременно ли подаются отчеты партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера;

являются ли отчеты полными, достоверными и надлежаще оформленными.