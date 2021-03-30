Четверо народных депутатов из фракции "Европейская Солидарность" зарегистрировали в Верховной Раде постановление об отмене инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщил нардеп от “ЕС” Владимир Арьев в Facebook.

Вместе с ним инициаторами постановления стали Ирина Фриз, Николай Княжицкий и Михаил Бондарь.

“Решили воспользоваться методикой криворожской школы права и, по принципу указа Зеленского, зарегистрировать постановление об отмене инаугурации Зеленского”, – написал Арьев.

В частности, нардепы предлагают признать утратившим силу Постановление Верховной Рады от 16 мая 2019 №2721-VIII “О проведении торжественного заседания Верховной Рады, посвященном принесению присяги Украинскому народу новоизбранным Президентом Украины”. Следовательно, принесение президентской присяги будет считаться таким, которое не создает юридических последствий.

Как сообщалось ранее, на днях Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого, который был подписан экс-президентом Украины Виктором Януковичем 14 мая 2013 года. Юрист Назар Черный заявлял, что такая отмена является абсолютно незаконной.