В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Шкарлета

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об увольнении Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что проект постановления об увольнении скандального главы МОН №4525 от 18 декабря пока передан на рассмотрение руководству парламента.

Инициаторами проекта стали депутаты из фракций “Голос” и “Европейская солидарность”, в частности Владимир Арьев, Владимир Вятрович, Наталья Пипа, Ростислав Павленко, Ярослав Рущишин, Олег Синютка, Николай Княжицкий, Соломия Бобровская и Ольга Стефанишина.

На данный момент текст постановления недоступен.