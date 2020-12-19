В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Шкарлета

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Отмечается, что проект постановления об увольнении скандального главы МОН №4525 от 18 декабря пока передан на рассмотрение руководству парламента.
Инициаторами проекта стали депутаты из фракций “Голос” и “Европейская солидарность”, в частности Владимир Арьев, Владимир Вятрович, Наталья Пипа, Ростислав Павленко, Ярослав Рущишин, Олег Синютка, Николай Княжицкий, Соломия Бобровская и Ольга Стефанишина.
На данный момент текст постановления недоступен.
- Накануне Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. До этого он исполнял обязанности главы Минобразования. Кандидатура Шкарлета была поддержана минимальным количеством голосов (226 нардепов). Часть нардепов были возмущены таким назначением и скандировали “Ганьба!”.
- Впоследствии во фракции “Голоса” заявили, что некоторые нардепы от фракции “Оппозиционной платформы — За життя”, которые якобы проголосовали за назначение Шкарлета, в то время отсутствовали в зале Парламента.
- В “Европейской Солидарности” сообщили, что будут требовать переголосования по Шкарлету.
- Сегодня после совещания фракций спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что регламентный комитет Верховной Рады проверит ситуацию с возможным кнопкодавством при голосовании за назначение Сергея Шкарлета министром образования.
- Студенты сразу нескольких украинских вузов планируют выйти на акцию протеста под Офис президента Украины из-за назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки.