В Радомышле (Житомирская область), где от коронавируса COVID-19 погибла женщина, начали работать совместные посты полиции и медиков.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Как сообщалось ранее, 13 марта погибла 71-летняя женщина из Радомышля (Житомирская область), которая была больна COVID-19. Пациентка не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолировалась после приезда из-за границы. Один из киевских пациентов, у которых обнаружили коронавирус COVID-19, заразился от пенсионерки из Радомышля.

Начиная с утра среды, 18 марта, на въездах и выездах из Радомышля начали работать совместные посты медиков и полицейских.

“Организована работа совместных постов полицейских и медработников. Кроме того, наряды правоохранителей обеспечивают правопорядок у определенных мест обсервации в Радомышле”, — сообщили в МВД.

Медики проверяют температуру граждан, которые въезжают и выезжают из райцентра.