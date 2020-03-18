Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Как сообщалось ранее, 13 марта погибла 71-летняя женщина из Радомышля (Житомирская область), которая была больна COVID-19. Пациентка не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолировалась после приезда из-за границы. Один из киевских пациентов, у которых обнаружили коронавирус COVID-19, заразился от пенсионерки из Радомышля.
Начиная с утра среды, 18 марта, на въездах и выездах из Радомышля начали работать совместные посты медиков и полицейских.
“Организована работа совместных постов полицейских и медработников. Кроме того, наряды правоохранителей обеспечивают правопорядок у определенных мест обсервации в Радомышле”, — сообщили в МВД.
Медики проверяют температуру граждан, которые въезжают и выезжают из райцентра.
- Накануне сообщалось, что в Украине зафиксированы 7 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Количество заболевших в стране возросло до 14.
- Также зафиксирован второй случай смерти от коронавируса COVID-19. Погибла 33-летняя женщина из Черновицкой области.
- От коронавируса COVID-19 за границей лечатся 12 граждан Украины. Еще более 700 находятся на карантине.