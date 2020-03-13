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В Радомышле объявят чрезвычайную ситуацию из-за случая коронавируса

В Радомышле Житомирской области, где у женщины подтвердили заражение коронавирусом Covid-19, начиная с пятницы, 13 марта, будет объявлена "чрезвычайная ситуация природного характера объектового уровня".

Пятница, 13 марта 2020, 00:43

Об этом сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко в Facebook.

Ранее сообщалось, что пациентка с коронавирусом с Радомышля, у которой 12 марта обнаружили вирус, не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолировалась после приезда из-за границы. Заболевшая женщина принимала гостей и ходила в церковь.

“Начиная с завтрашнего дня, будет объявлена чрезвычайная ситуация природного характера объектового уровня в Радомышле. Это несет локальный характер, сюда входит закрытие всех развлекательных заведений и учреждений образования, которые закрыты с 12 марта”, – сказал Бунечко.

Вводить чрезвычайные меры во всей области или даже в пределах района на это время не планируют.

Житомирский областной лабораторный центр вчера получил необходимое количество тестов для проверки на коронавирус.

Всех граждан в случае выявления признаков болезни просят сообщить об этом в больницы и быть в самоизоляции.

В связи с объявленными ранее ограничительными мерами в области один месяц не будут проводить массовые мероприятия. С 12 марта на карантине находятся образовательные заведения Житомирской области.

“Чрезвычайное положение предусматривает определенные ограничения, в частности – закрытие развлекательных заведений и мест нахождения большого количества людей”, – уточнил Бунечко на пресс-конференции.

Отметим, что в Радомышле проживают 14,7 тыс. человек.

  • 12 марта в Украине зафиксировали два новых случая инфицирования коронавирусом — в Житомирской и Черновицкой областях. Ранее в Украине был зафиксирован лишь один случай COVID-19 у мужчины из Черновцов, сейчас его состояние удовлетворительное.
  • С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
Теги: коронавирус

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