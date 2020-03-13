В Радомышле объявят чрезвычайную ситуацию из-за случая коронавируса

В Радомышле Житомирской области, где у женщины подтвердили заражение коронавирусом Covid-19, начиная с пятницы, 13 марта, будет объявлена "чрезвычайная ситуация природного характера объектового уровня".

Об этом сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко в Facebook.

Ранее сообщалось, что пациентка с коронавирусом с Радомышля, у которой 12 марта обнаружили вирус, не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолировалась после приезда из-за границы. Заболевшая женщина принимала гостей и ходила в церковь.

“Начиная с завтрашнего дня, будет объявлена чрезвычайная ситуация природного характера объектового уровня в Радомышле. Это несет локальный характер, сюда входит закрытие всех развлекательных заведений и учреждений образования, которые закрыты с 12 марта”, – сказал Бунечко.

Вводить чрезвычайные меры во всей области или даже в пределах района на это время не планируют.

Житомирский областной лабораторный центр вчера получил необходимое количество тестов для проверки на коронавирус.

Всех граждан в случае выявления признаков болезни просят сообщить об этом в больницы и быть в самоизоляции.

В связи с объявленными ранее ограничительными мерами в области один месяц не будут проводить массовые мероприятия. С 12 марта на карантине находятся образовательные заведения Житомирской области.

“Чрезвычайное положение предусматривает определенные ограничения, в частности – закрытие развлекательных заведений и мест нахождения большого количества людей”, – уточнил Бунечко на пресс-конференции.

Отметим, что в Радомышле проживают 14,7 тыс. человек.