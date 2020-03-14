Об этом в комментарии агентству “Укринформ” сообщил радомышльский городской голова Владимир Тетерский.
“Женщину сегодня похоронили на центральном кладбище Радомышля. Мы выполнили все рекомендации, которые получили от управления здравоохранения областной администрации”, – отметил Тетерский.
По его словам, во время похорон присутствовали только работники, обслуживающие процесс захоронения.
Родных и знакомых не было. Семья умершей женщины в данный момент находится на самоизоляции дома.
Данную информацию подтвердил на своей странице в Facebook и председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
“Относительно захоронения умершей от коронавирусной инфекции: женщину похоронили около 11:00, по согласованию близких, находящихся в самоизоляции. Погребение состоялось на центральном кладбище в Радомышле. Мы придерживались всех необходимых рекомендаций, на каждом из этапов проходил дезинфекционный процесс”, – написал он.
Как известно, 13 марта в Житомирской области умерла 71-летняя женщина, которая 12 марта было госпитализирована с подтвержденным случаем COVID-19. Ранее она вернулась из Польши.
Отмечалось, что она не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолировалась после приезда из-за границы. В частности, женщина принимала гостей и ходила в церковь.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 человек, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
- В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что в зоне наибольшего риска из-за вспышки коронавируса COVID-19 находятся пожилые люди в возрасте 80 лет и более.