По состоянию на 10:00 утра заявление Алексея Гончарука об отставке с поста премьер-министра Украины в Верховную Раду не поступало.

Об этом журналистам заявил первый вице-спикер Парламента Руслан Стефанчук, сообщает корреспондент #Букв.

“По состоянию на 10:00 утра, когда я вошел в этот зал, такого заявления не было. Как сейчас, я не знаю”, – сказал вице-спикер.

На вопрос, ожидается ли отставка Правительства, Стефанчук ответил: “Я не гадалка”.

Стоит отметить, что согласно Конституции Украины (ст. 115), рассматривать отставку премьер-министра и Правительства должен Парламент. Кабмин “подконтролен и подотчетен” именно Верховной Раде.

2 марта Алексей Гончарук заявлял, что не писал заявление об отставке.

“Смотрите, по состоянию на эту минуту я никаких заявлений не писал. Кроме того, я об этом много знаю и слышал. Очевидно, что у нас с президентом и Парламентом будут консультации. Больше ничего я комментировать не буду”, – отметил он.