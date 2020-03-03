Об этом журналистам заявил первый вице-спикер Парламента Руслан Стефанчук, сообщает корреспондент #Букв.
“По состоянию на 10:00 утра, когда я вошел в этот зал, такого заявления не было. Как сейчас, я не знаю”, – сказал вице-спикер.
На вопрос, ожидается ли отставка Правительства, Стефанчук ответил: “Я не гадалка”.
Стоит отметить, что согласно Конституции Украины (ст. 115), рассматривать отставку премьер-министра и Правительства должен Парламент. Кабмин “подконтролен и подотчетен” именно Верховной Раде.
2 марта Алексей Гончарук заявлял, что не писал заявление об отставке.
“Смотрите, по состоянию на эту минуту я никаких заявлений не писал. Кроме того, я об этом много знаю и слышал. Очевидно, что у нас с президентом и Парламентом будут консультации. Больше ничего я комментировать не буду”, – отметил он.
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