Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков поручил комитету по вопросам правовой политики рассмотреть вывод Конституционного суда Украины (КСУ) по закону о лишении нардепов мандата за прогулы и "кнопкодавство".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

По словам Разумкова, в Раду поступило заключение КСУ о соответствующем законопроекте авторства Президента Владимира Зеленского №1027.

“Прошу комитет по вопросам правовой политики рассмотреть заключение КСУ на своем заседании”, – отметил глава ВР.

Отметим, законопроект №1027 предлагал лишать мандата тех народных депутатов, которые выходят из гражданства и уезжают на ПМЖ за границу; занимались “кнопкодавством”; отсутствовали без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады.

Напомним, на первом пленарном заседании Верховной Рады в 2020 году во вторник, 14 января, внефракционные народные депутаты Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов “кнопкодавили”.