Об этом сообщает корреспондент #Букв.
По словам Разумкова, в Раду поступило заключение КСУ о соответствующем законопроекте авторства Президента Владимира Зеленского №1027.
“Прошу комитет по вопросам правовой политики рассмотреть заключение КСУ на своем заседании”, – отметил глава ВР.
Отметим, законопроект №1027 предлагал лишать мандата тех народных депутатов, которые выходят из гражданства и уезжают на ПМЖ за границу; занимались “кнопкодавством”; отсутствовали без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады.
Напомним, на первом пленарном заседании Верховной Рады в 2020 году во вторник, 14 января, внефракционные народные депутаты Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов “кнопкодавили”.
- 13 января Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за “кнопкодавство”.