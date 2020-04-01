В Верховную Раду внесли 13 проектов постановлений об отмене закона о рынке земли, который был принят 31 марта.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Как сообщалось ранее, в ночь на 31 марта парламент принял по втором чтении и в целом законопроект о рынке сельскохозяйственных земель. Решение было поддержано депутатами фракций “Слуги народа”, “Голоса”, “Европейской Солидарности” и депутатской группы “Довира”.

Фракции “Оппозиционной платформы — За життя” и “Батькивщины” выступили против отмены моратория.

Всего в течение 31 марта — 1 апреля депутатами “Батькившины”, внефракционными депутатами (Поляков, Савчук) и нардепами от “Голоса” (Железняк, Цабаль) в парламент было внесено 13 постановлений об отмене закона (регистрационные номера постановлений: 2178-10-П, 2178-10-П1, 2178-10-П2, 2178-10-П3, 2178-10-П4, 2178-10П10, 2178-10П11, 2178-10П12, 2178-10-П5, 2178-10-П6, 2178-10-П7, 2178-10-П8, 2178-10-П9).

Стоит отметить, что закон о рынке земли может быть подписан председателем Верховной Рады только после того, как в сессионном зале будут рассмотрены все 13 проектов постановлений, которыми предлагается его отменить.