На рассмотрение Рады внесли проект постановления о назначении Пищанской главой АМКУ

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
В среду, 15 июля, нардеп от “Слуги народа”, глава комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха подал в парламент проект постановления о назначении нового главы АМКУ.
“В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: назначить Пищанскую Ольгу Станиславовну на должность Председателя Антимонопольного комитета Украины”, — говорится в документе.
Отметим, в настоящее время Ольга Пищанская, как первый заместитель главы АМКУ, выполняет обязанности руководителя ведомства.
Напомним, 1 июля глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев подал заявление об отставке. 3 июля он заявил, что отозвал свое заявление.
3 июля Верховная Рада Украины поддержала увольнение Юрия Терентьева с должности главы Антимонопольного комитета Украины.
- Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль повторно внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром — министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
- Глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия ранее сообщил, что голосование за назначение главы Антимонопольного комитета и вице-премьера по ОПК планируется в пятницу, 17 июля. В настоящее время повестка дня парламента на этот день еще не опубликована.