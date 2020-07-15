На рассмотрение Рады внесли проект постановления о назначении Пищанской главой АМКУ

В парламенте зарегистрировали проект постановления о назначении заместителя главы Антимонопольного комитета Ольги Пищанской главой ведомства.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

В среду, 15 июля, нардеп от “Слуги народа”, глава комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха подал в парламент проект постановления о назначении нового главы АМКУ.

“В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: назначить Пищанскую Ольгу Станиславовну на должность Председателя Антимонопольного комитета Украины”, — говорится в документе.

Отметим, в настоящее время Ольга Пищанская, как первый заместитель главы АМКУ, выполняет обязанности руководителя ведомства.

Напомним, 1 июля глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев подал заявление об отставке. 3 июля он заявил, что отозвал свое заявление.

3 июля Верховная Рада Украины поддержала увольнение Юрия Терентьева с должности главы Антимонопольного комитета Украины.