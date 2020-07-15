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На рассмотрение Рады внесли проект постановления о назначении Пищанской главой АМКУ

В парламенте зарегистрировали проект постановления о назначении заместителя главы Антимонопольного комитета Ольги Пищанской главой ведомства.

Среда, 15 июля 2020, 20:45

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

В среду, 15 июля, нардеп от “Слуги народа”, глава комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха подал в парламент проект постановления о назначении нового главы АМКУ.

“В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: назначить Пищанскую Ольгу Станиславовну на должность Председателя Антимонопольного комитета Украины”, — говорится в документе.

Отметим, в настоящее время Ольга Пищанская, как первый заместитель главы АМКУ, выполняет обязанности руководителя ведомства. 

Напомним, 1 июля глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев подал заявление об отставке. 3 июля он заявил, что отозвал свое заявление.

3 июля Верховная Рада Украины поддержала увольнение Юрия Терентьева с должности главы Антимонопольного комитета Украины.

  • Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль повторно внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром — министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
  • Глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия ранее сообщил, что голосование за назначение главы Антимонопольного комитета и вице-премьера по ОПК планируется в пятницу, 17 июля. В настоящее время повестка дня парламента на этот день еще не опубликована.
Теги: Верховная Рада, Антимонопольный комитет Украины, назначения

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