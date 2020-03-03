В Верховную Раду Украины внесли проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Парламента.

Документ № 3154 был зарегистрирован в ВР сегодня, 3 марта.

Его инициаторами являются народные депутаты от “Слуги народа”, “Оппозиционной платформы – За життя”, депутатской группы “За майбутне”, а также несколько внефракционных (в частности, Антон Поляков и Анна Скороход, которые ранее были исключены из “СН”).

Текст проекта постановления на сайте ВР пока отсутствует.

Как проинформировал на своей странице в Facebook нардеп от “Слуги народа” Максим Бужанский, постановление о выражении недоверия набрало необходимое количество голосов, и его зарегистрировали.

Ранее сегодня нардеп от “Слуги народа” Александр Качура в комментарии #Буквам сообщил, что в среду, 4 марта, Верховная Рада с большой вероятностью отправит в отставку генерального прокурора Руслана Рябошапку.

“Скорее всего, Рябошапка уйдет завтра в отставку. Подписи уже собраны под постановлением”, – подчеркнул депутат.