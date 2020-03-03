Об этом свидетельствуют данные на сайте Парламента.
Документ № 3154 был зарегистрирован в ВР сегодня, 3 марта.
Его инициаторами являются народные депутаты от “Слуги народа”, “Оппозиционной платформы – За життя”, депутатской группы “За майбутне”, а также несколько внефракционных (в частности, Антон Поляков и Анна Скороход, которые ранее были исключены из “СН”).
Текст проекта постановления на сайте ВР пока отсутствует.
Как проинформировал на своей странице в Facebook нардеп от “Слуги народа” Максим Бужанский, постановление о выражении недоверия набрало необходимое количество голосов, и его зарегистрировали.
Ранее сегодня нардеп от “Слуги народа” Александр Качура в комментарии #Буквам сообщил, что в среду, 4 марта, Верховная Рада с большой вероятностью отправит в отставку генерального прокурора Руслана Рябошапку.
“Скорее всего, Рябошапка уйдет завтра в отставку. Подписи уже собраны под постановлением”, – подчеркнул депутат.
- Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал на среду, 4 марта, внеочередное заседание Рады. В повестке дня заседания вопрос кадровых изменений в Правительстве и отчета правоохранительных органов.
- В посольстве США ожидают встречи послов стран “Большой семерки” с генпрокурором Русланом Рябошапкой для обсуждения прогресса в реформировании прокуратуры.