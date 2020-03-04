Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.
Документ № 3158 был зарегистрирован сегодня, 4 марта.
Инициаторами являются народные депутаты от “Слуги народа”, группы “За майбутне”, от ВО “Батькивщина” и ОПЗЖ.
“В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части второй статьи 115 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: принять отставку премьер-министра Украины Гончарука Алексея Валерьевича”, – говорится в тексте постановления.
Сегодня утром комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал поддержать отставку Алексея Гончарука.
Премьер-министр Украины увольняется с должности со дня принятия решения о его отставке на пленарном заседании Верховной Рады.
Это влечет отставку всего состава Кабинета Министров.
- Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в среду, 4 марта, рассмотрит первым вопрос о Кабинете Министров. Внеочередное заседание стартует сегодня в 16:00. Оно было созвано по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.
- Накануне на закрытом заседании фракции “Слуги народа” в Верховной Раде было принято решение о кадровых перестановках в Правительстве. Свои кандидатуры озвучил Владимир Зеленский, который пришел на заседание фракции. Ожидается, что место Гончарука займет нынешний вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль.
- На закрытом заседании фракции “Слуги народа” 3 марта были согласованы новые кандидатуры министров. #Буквы рассказывали, как будет выглядеть обновленное Правительство.