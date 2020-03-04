В Верховную Раду Украины внесли проект постановления об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Документ № 3158 был зарегистрирован сегодня, 4 марта.

Инициаторами являются народные депутаты от “Слуги народа”, группы “За майбутне”, от ВО “Батькивщина” и ОПЗЖ.

“В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части второй статьи 115 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: принять отставку премьер-министра Украины Гончарука Алексея Валерьевича”, – говорится в тексте постановления.

Сегодня утром комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал поддержать отставку Алексея Гончарука.

Премьер-министр Украины увольняется с должности со дня принятия решения о его отставке на пленарном заседании Верховной Рады.

Это влечет отставку всего состава Кабинета Министров.