В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о равных возможностях для матери и отца в воспитании ребенка.

Проект закона опубликован на сайте ВР под № 3695.

Его авторами являются нардепы от “Слуги народа”, “Европейской Солидарности”, “Голоса”, “Батькивщины”, группы “За майбутне”.

Законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком” должен расширить возможности украинских мужчин в части совмещения профессиональной деятельности с семейными обязанностями и воспитанием детей. Документ предлагает ввести новый вид отпуска для мужчин – отпуск при рождении ребенка.

Как проинформировали в Офисе президента Украины, данный законопроект – первый шаг нашей страны в выполнении обязательств в рамках международного “Партнерства Биарриц” по установлению равных прав для женщин и мужчин во всех сферах жизни.

Документ направлен на устранение пробелов в законодательстве, которые ограничивают права супруга на отпуск по уходу за ребенком.

Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс законов о труде и закон Украины “Об отпусках”, закрепив следующие права мужчин:

1. На установление сокращенного рабочего времени для отцов, которые воспитывают детей без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении), а также имеют детей в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью. В действующем законодательстве это право предусмотрено только для женщин.

2. На получение отцом одноразового оплачиваемого отпуска продолжительностью до 14 календарных дней при рождении ребенка.

3. Равные права отца и матери на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (с выплатой за эти периоды пособия согласно законодательству). В действующем законодательстве право отца понимается как производное от права матери на такой отпуск (то есть только мать может делегировать право на отпуск отцу или другим родственникам, фактически ухаживающим за ребенком). Это ограничивает отца, мать ребенка которого является самозанятым лицом или физическим лицом-предпринимателем, в праве воспользоваться отпуском по уходу за ребенком (поскольку такая женщина не состоит в трудовых отношениях и не имеет права на любой вид отпуска).

4. Если ребенок нуждается в домашнем уходе, матери или отцу в обязательном порядке предоставляется отпуск без сохранения заработной платы. Его продолжительность определяется в медицинском заключении.

Как отметила на своей странице в Facebook заместитель председателя фракции “Слуги народа” Евгения Кравчук, право отцов на декретный отпуск уже предусмотрено в 22 из 28 стран ЕС, а его продолжительность “колеблется от 1-го дня в Италии до 64 в Словении”.