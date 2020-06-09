В районе ООС частично возобновят работу КПВВ

С 10 июня возобновляется пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда для автомобильного и пешего сообщения в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщили в штабе ООС.

“Завтра, 10 июня с 11.00 восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда для автомобильного и пешего сообщения в районе проведения операции Объединенных сил”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 11.00 до 14.00 и осуществляться:

для автомобильного сообщения – через КПВВ “Марьинка” – дорожный коридор “Донецк – Курахово”;

для пешего сообщения – через КПВВ “Станица Луганская” – дорожный коридор “Станица Луганская – Счастье – Новоайдар”.

В штабе отметили, что при въезде на подконтрольную правительству Украины территорию гражданам будет проводиться температурный скрининг. Обязательным условием также является пребывание в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.

Кроме того, для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса “Дий дома”, или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины №392 от 20.05.2020.

Приоритет на пересечение линии разграничения предоставляется гражданам:

при наличии причин социально-гуманитарного характера (при предоставлении соответствующих подтверждающих документов)

которые следуют для участия во внешнем независимом оценивании и лицам, которые сопровождают (при предъявлении сертификата и приглашения-пропуска).

“Граждане, которые будут пересекать линию разграничения для участия в составлении тестирования по ВНО и лица, сопровождающие их, будут освобождены от мероприятий обязательной самоизоляции или обсервации. Пропуск остальных лиц будет осуществляться после оформления граждан приоритетной категории”, – напомнили в штабе ООС.