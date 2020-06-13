Об этом сообщили в штабе ООС.
“Сегодня, 13 июня, вооруженные формирования Российской Федерации вновь открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Пищевик. В результате обстрела один наш защитник получил пулевое ранение”, – говорится в сообщении.
Бойцу оперативно оказали первую медицинскую помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение.
В свою очередь подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали противнику адекватный ответ, потери врага уточняются.
- За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.