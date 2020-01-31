Во время Украинской недели моды FW20-21 состоится открытая лекция креативного директора и профессора итальянского института IED-Istituto Europeo di Design Джованни Оттонелло и Ольги Мелковой, регионального представителя IED, на тему "Fashion Luxury: история и будущее".

Лекция Отонелло откроет пятый день украинской недели моды – New Generation Day, который будет проходить 5 февраля.

Джованни Оттонелло и Ольга Мелкова попытаются отыскать ответы на такой непростой сегодня, в расцветающую эпоху устойчивой моды, вопрос: “Что такое настоящая роскошь?”

“Это действительно непростой вопрос, – говорят организаторы UFW, – поскольку ответ менялся на протяжении веков в зависимости от различных культур и исторических событий. Мы попробуем проследить эволюцию роскошной моды, чтобы лучше осознать эту вселенную и понять, что же такое luxury сегодня”.

Дата и время мероприятия: 5 февраля, начало в 14:30

Локация: Мыстецкий Арсенал, правое крыло