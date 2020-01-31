Лекция Отонелло откроет пятый день украинской недели моды – New Generation Day, который будет проходить 5 февраля.
Джованни Оттонелло и Ольга Мелкова попытаются отыскать ответы на такой непростой сегодня, в расцветающую эпоху устойчивой моды, вопрос: “Что такое настоящая роскошь?”
“Это действительно непростой вопрос, – говорят организаторы UFW, – поскольку ответ менялся на протяжении веков в зависимости от различных культур и исторических событий. Мы попробуем проследить эволюцию роскошной моды, чтобы лучше осознать эту вселенную и понять, что же такое luxury сегодня”.
Дата и время мероприятия: 5 февраля, начало в 14:30
Локация: Мыстецкий Арсенал, правое крыло