Об этом сообщает DW.

В частности, акции прошли в Берлине, Мюнхене, Штутгарте и других городах.

Протестующие обвинили политиков и медицинских работников в распространении паники и ущемлении прав населения в связи с длительной блокировкой.

В Мюнхене, где на акцию вышло более трех тысяч людей, полиция решила не разгонять протестующих, хотя они и нарушали карантинные меры.

В акции в Штутгарте также приняли участие тысячи участников. Большинство из них соблюдали правила дистанцирования.

В то же время, в Берлине прошло два отдельных протеста, один из них закончился тем, что правоохранители задержали около 30 протестующих, чтобы установить их личность.

Кроме того, около 150 человек, в том числе группа известных правых экстремистов, также собрались в западном городе Дортмунд.

Фото: DW

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