В нескольких городах Германии тысячи людей вышли на массовые акции протеста против введенных в связи с эпидемией COVID-19 карантинных ограничений.

Об этом сообщает DW.

В частности, акции прошли в Берлине, Мюнхене, Штутгарте и других городах.

Протестующие обвинили политиков и медицинских работников в распространении паники и ущемлении прав населения в связи с длительной блокировкой.

В Мюнхене, где на акцию вышло более трех тысяч людей, полиция решила не разгонять протестующих, хотя они и нарушали карантинные меры.

В акции в Штутгарте также приняли участие тысячи участников. Большинство из них соблюдали правила дистанцирования.

В то же время, в Берлине прошло два отдельных протеста, один из них закончился тем, что правоохранители задержали около 30 протестующих, чтобы установить их личность.

1500 Die Wiese vor der Volksbühne ist zweigeteilt. Im hinteren Teil der Gegenprotest #reclaimrosaluxemburgplatz mit lauter Anlage und Echsenwesen, davor eine rechtsoffene Kundgebung. An den Absperrungen Rosa-Luxemburg-Platz sammeln sich größere Gruppen. #b0905 pic.twitter.com/KDPYrQgw6O — Berlin gegen Nazis (@BerlingegenNazi) May 9, 2020

Кроме того, около 150 человек, в том числе группа известных правых экстремистов, также собрались в западном городе Дортмунд.

Gelten eigentlich für Hygienedemonstranten, Querfrontler, Verschwörungsdepperl und sonstige Coronaüberdrüssige keine Rechtsvorschriften? Und wo ist eigentlich die @PolizeiMuenchen ? Quelle Bild: Webcam Ludwig Beck #Marienplatz #München pic.twitter.com/20LeHzmCGW — Stadtmagazin (@Muenchen24) May 9, 2020