Covid-19 Украина

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В регуляторе ЕС признали «очевидную связь» между вакциной AstraZeneca и тромбами

Глава отдела вакцинации Агентства по лекарственным средствам ЕС (EMA) Марко Кавалери заявил об очевидной связи между вакцинацией препаратом Astrazeneca и образованием тромбов у некоторых пациентов.

Вторник, 6 апреля 2021, 15:05

Об этом он сообщил в интервью итальянской газете Il Messaggero.

Кавалери отметил, что уже проведен ряд исследований, но причину такой реакции у некоторых пациентов не удалось выяснить.

“На мой взгляд, сейчас мы можем это сказать, есть очевидная связь с вакциной. Но что вызывает такую ​​реакцию, мы еще не знаем. Эти церебральные тромбозы с недостаточностью тромбоцитов, пожалуй, являются основным фактором, требующим исследования. В итоге в ближайшие несколько часов мы скажем, что связь существует, но нам еще предстоит понять, как это происходит”, – сказал он.

Кавалери отметил, что среди вакцинированных людей больше случаев церебрального тромбоза с дефицитом тромбоцитов зафиксировано среди молодых пациентов. В ЕМА не ожидали такой статистики.

“Наш процесс оценки еще далек от завершения. Дело в том, что на этой неделе мы начнем давать некоторые предварительные определения, но вряд ли у нас получится указать возрастные ограничения, как это сделали разные страны. По той простой причине, что мы являемся регулирующим органом и должны иметь очень точные данные о соотношении риска и пользы”, – сказал Кавалери.

На данный момент специалисты агентства исследуют механизм образования тромбов у некоторых пациентов и изучают связь вакцины с этим синдромом.

Стоит отметить, что в конце марта вакцину от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca переименовали в Vaxzevria. Изменится только внешний вид препарата: в частности, упаковка и маркировка.

О причинах изменения названия препарата не сообщалось.

  • В феврале Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета для экстренного использования.
  • Исследования показывали, что вакцина от коронавируса COVID-19 производства Oxford/AstraZeneca дает более эффективную защиту, если колоть две дозы с интервалом между ними в три месяца и более.
  • В марте ряд стран заявили о приостановлении использования оксфордской вакцины AstraZeneca из-за поступления информации о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей. Это, в частности, ДанияШвецияНорвегия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, РумынияГермания, Франция, Италия#Буквы собрали всю информацию о панике вокруг вакцины AstraZeneca.
  • 18 марта в регуляционном органе ЕС, Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA), подтвердили, что нет доказательств провоцирования вакциной AstraZeneca от COVID-19 образования тромбов и свертывания крови. После этого ряд европейских стран объявили о возобновлении вакцинации этим препаратом.
  • В конце марта лидеры Европейского Союза на саммите приняли решение о снятии запрета на экспорт вакцин после затяжного скандала с англо-шведским производителем AstraZeneca. Ситуация с запретом на экспорт возникла из-за того, что компания не выполнила обязательств перед Евросоюзом по поставкам вакцины от коронавируса.
Теги: COVID-вакцина, AstraZeneca, тромб

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