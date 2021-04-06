В регуляторе ЕС признали «очевидную связь» между вакциной AstraZeneca и тромбами

Об этом он сообщил в интервью итальянской газете Il Messaggero.
Кавалери отметил, что уже проведен ряд исследований, но причину такой реакции у некоторых пациентов не удалось выяснить.
“На мой взгляд, сейчас мы можем это сказать, есть очевидная связь с вакциной. Но что вызывает такую реакцию, мы еще не знаем. Эти церебральные тромбозы с недостаточностью тромбоцитов, пожалуй, являются основным фактором, требующим исследования. В итоге в ближайшие несколько часов мы скажем, что связь существует, но нам еще предстоит понять, как это происходит”, – сказал он.
Кавалери отметил, что среди вакцинированных людей больше случаев церебрального тромбоза с дефицитом тромбоцитов зафиксировано среди молодых пациентов. В ЕМА не ожидали такой статистики.
“Наш процесс оценки еще далек от завершения. Дело в том, что на этой неделе мы начнем давать некоторые предварительные определения, но вряд ли у нас получится указать возрастные ограничения, как это сделали разные страны. По той простой причине, что мы являемся регулирующим органом и должны иметь очень точные данные о соотношении риска и пользы”, – сказал Кавалери.
На данный момент специалисты агентства исследуют механизм образования тромбов у некоторых пациентов и изучают связь вакцины с этим синдромом.
Стоит отметить, что в конце марта вакцину от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca переименовали в Vaxzevria. Изменится только внешний вид препарата: в частности, упаковка и маркировка.
О причинах изменения названия препарата не сообщалось.
- В феврале Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета для экстренного использования.
- Исследования показывали, что вакцина от коронавируса COVID-19 производства Oxford/AstraZeneca дает более эффективную защиту, если колоть две дозы с интервалом между ними в три месяца и более.
- В марте ряд стран заявили о приостановлении использования оксфордской вакцины AstraZeneca из-за поступления информации о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей. Это, в частности, Дания, Швеция, Норвегия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Румыния, Германия, Франция, Италия. #Буквы собрали всю информацию о панике вокруг вакцины AstraZeneca.
- 18 марта в регуляционном органе ЕС, Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA), подтвердили, что нет доказательств провоцирования вакциной AstraZeneca от COVID-19 образования тромбов и свертывания крови. После этого ряд европейских стран объявили о возобновлении вакцинации этим препаратом.
- В конце марта лидеры Европейского Союза на саммите приняли решение о снятии запрета на экспорт вакцин после затяжного скандала с англо-шведским производителем AstraZeneca. Ситуация с запретом на экспорт возникла из-за того, что компания не выполнила обязательств перед Евросоюзом по поставкам вакцины от коронавируса.