В регуляторе ЕС признали «очевидную связь» между вакциной AstraZeneca и тромбами

Глава отдела вакцинации Агентства по лекарственным средствам ЕС (EMA) Марко Кавалери заявил об очевидной связи между вакцинацией препаратом Astrazeneca и образованием тромбов у некоторых пациентов.

Об этом он сообщил в интервью итальянской газете Il Messaggero.

Кавалери отметил, что уже проведен ряд исследований, но причину такой реакции у некоторых пациентов не удалось выяснить.

“На мой взгляд, сейчас мы можем это сказать, есть очевидная связь с вакциной. Но что вызывает такую ​​реакцию, мы еще не знаем. Эти церебральные тромбозы с недостаточностью тромбоцитов, пожалуй, являются основным фактором, требующим исследования. В итоге в ближайшие несколько часов мы скажем, что связь существует, но нам еще предстоит понять, как это происходит”, – сказал он.

Кавалери отметил, что среди вакцинированных людей больше случаев церебрального тромбоза с дефицитом тромбоцитов зафиксировано среди молодых пациентов. В ЕМА не ожидали такой статистики.

“Наш процесс оценки еще далек от завершения. Дело в том, что на этой неделе мы начнем давать некоторые предварительные определения, но вряд ли у нас получится указать возрастные ограничения, как это сделали разные страны. По той простой причине, что мы являемся регулирующим органом и должны иметь очень точные данные о соотношении риска и пользы”, – сказал Кавалери.

На данный момент специалисты агентства исследуют механизм образования тромбов у некоторых пациентов и изучают связь вакцины с этим синдромом.