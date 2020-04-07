Журнал Forbes обнародовал ежегодный рейтинг миллиардеров, в который вошли 6 граждан Украины.

Рейтинг обнародован на сайте Forbes.

Самым богатым Украинская по версии журнала остается Ринат Ахметов – он занял 875 позицию с состоянием в $2,4 млрд. Годом ранее он находился на 272 строчке рейтинга с $6 млрд.

Следующим за Ахметовым украинцем в рейтинге является Виктор Пинчук – он занял 1613 позицию с $1,3 млрд.

Еще один украинец – совладелец группы “Приват” Геннадий Боголюбов – занял 1730 место с $1,2 млрд.

Украинец Юрий Косюк, который является основным акционером “Мироновский хлебопродукт”, занял 1851 место с $1,1 млрд.

В рейтинг вошел еще один совладелец “Привата” – Игорь Коломойский. Он занимает 1990 место с состоянием в $1 млрд.

Также 1990 место занимает владелец Ferrexpo Константин Жеваго с $1 млрд.

Выбыл из списка основатель Смарт-холдинга Вадим Новинский, чье состояние, по подсчетам журнала, не дотянуло в этом году до $1 млрд.

Возглавляют рейтинг владелец Amazon.com Джефф Безос ($113 млрд), основатель Microsoft Билл Гейтс ($98 млрд) и президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с семьей ($76 млрд).

Самый молодой миллиардер – модель, светская львица Кайли Дженнер ($1 млрд), ей принадлежит собственная линия косметики Kylie Cosmetics. Старейшим миллиардером в списке Forbes является сингапурский предприниматель Чан Юн Чун (Chang Yun Chung). Ему 101 год, он занимает в рейтинге 1851 место. Журнал оценивает его состояние в $1,1 млрд.