Об этом говорится в опросе социологической группы “Рейтинг”.

За партию “Слуга народа” на выборах депутатов столичного городского совета готовы проголосовать 22% киевлян.

При этом 18,6 % опрошенных проголосовали бы за “Европейскую Солидарность”, 13,5 % — за УДАР, 9,4 % — за партию “Батькивщина”, 7,2 % — за партию “Оппозиционная платформа — За життя”, 5,9 % — за “Голос”, 3,8 % — за партию Шария, 3,2 % — за партию “Сила и честь”.

Затруднились с выбором около четверти опрошенных.

Аудитория опроса: жители Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%. Сроки проведения: 4-7 апреля 2020 года.