Об этом сообщает турецкое издание Anadolu.
Отмечается, что еще 20 людей были ранены.
Сообщается, что армия Башара Асада совместно с проиранскими отрядами наемников обстреляли из артиллерии и подвергли воздушным ударам города Эриха, Серакиб и Маарат эн-Нуман в зоне деэскалации.
Помимо того, атакам были подвержены населенные пункты Берне, Дейр Сунбуль, Масаран и Маршимарин.
В данный момент сообщается, что в Берне погибли двое людей, в Серакибе – один человек и в Эрихе еще семеро людей.
Уточняется, что работы по расчистке завалов после авиаудара еще продолжаются.
При этом не исключается, что в конечном итоге количество жертв может увеличиться.
- В северо-западной части Сирии в результате артиллерийских обстрелов со стороны сил режима Башара аль-Асада погибли пять человек, еще четверо ранены.