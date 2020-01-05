Жертвами авиационного удара сил Башара Асада в сирийском Идлибе стали 10 человек.

Об этом сообщает турецкое издание Anadolu.

Отмечается, что еще 20 людей были ранены.

Сообщается, что армия Башара Асада совместно с проиранскими отрядами наемников обстреляли из артиллерии и подвергли воздушным ударам города Эриха, Серакиб и Маарат эн-Нуман в зоне деэскалации.

Помимо того, атакам были подвержены населенные пункты Берне, Дейр Сунбуль, Масаран и Маршимарин.

В данный момент сообщается, что в Берне погибли двое людей, в Серакибе – один человек и в Эрихе еще семеро людей.

Уточняется, что работы по расчистке завалов после авиаудара еще продолжаются.

При этом не исключается, что в конечном итоге количество жертв может увеличиться.