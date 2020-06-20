Сегодня, 20 июня, в результате обстрела боевиков возле населенного пункта Орехово осколочное ранение получил украинский военный.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник вел огонь из артиллерийских систем и минометов.

Украинскому бойцу оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в больницу.

“Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются”, – отметили в штабе.