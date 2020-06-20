Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Отмечается, что противник вел огонь из артиллерийских систем и минометов.
Украинскому бойцу оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в больницу.
“Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются”, – отметили в штабе.
- Вблизи Новотошковского на мине подорвались двое украинских военных.