В результате катастрофы самолета Pakistan International Airlines в Пакистане погибло по меньшей мере 92 человека.

Об этом сообщает международная телекомпания Al Jazeera.

По словам пресс-секретаря министерства здравоохранения, авиакатастрофу пережили по меньшей мере два пассажира рейса PK-8303 из восточного города Лахор в Карачи.

Он уточнил, что из 92 погибших, 60 находятся в крупнейшей государственной больнице Карачи – Аспирантуре, а 32 – в гражданской больнице Карачи.

Юсуф добавил, что двое выживших находятся на лечении в больницах в Карачи.

Кроме того, несколько человек, которые находились на улице, когда авиалайнер врезался в дома в густонаселенном районе Карачи, также госпитализированы с различными травмами.