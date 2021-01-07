По меньшей мере 30 человек были арестованы во время осады мятежниками Капитолия США.

Об этом заявил начальник столичного департамента полиции Роберт Конти, сообщает CNN.

“Пока мы наблюдаем 13 арестов. Я должен сделать здесь очень важное уточнение, что ни один из арестованных не был из округа Колумбия, все были приезжими”, – сказал он.

Позже появилась информация, что арестованы еще как минимум 20 человек.

Конти сказал, что несколько офицеров ранены, но продолжают службу.

“У нас есть сообщения о том, что несколько сотрудников полиции ранены. За этими офицерами ухаживают. Они все еще работают, чтобы восстановить контроль над Капитолием”, – сказал Конти.

Он добавил, что правоохранители конфисковали у мятежников несколько единиц оружия.

Кроме того, источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту CNN, что полиция все еще продолжает разгон участников беспорядков внутри здания Капитолия, а также убирают их со сцены инаугурации и трибун.

Что происходит в Вашингтоне?

Как известно, в 13:00 по восточному времени (20:00 по Киеву) в Вашингтоне началось совместное заседание Палаты представителей и Сената США. Конгресс должен был подсчитать и утвердить голоса выборщиков, окончательно объявив о победе избранного президента Джо Байдена. Председательствовал на заседании вице-президент Майк Пенс. #Буквы рассказывали что необходимо знать об этом заседании.

Накануне Пенс подвергался давлению со стороны Дональда Трампа касательно того, чтобы помешать подтверждению победы Джо Байдена Конгрессом.

Перед заседанием Конгресса в Вашингтоне начался масштабный протестный митинг сторонников Дональда Трампа. На акцию съехались люди со всей страны. Акцию в этот день ранее анонсировал сам Дональд Трамп.

В 19:00 по Киеву Трамп выступил с речью, в которой раскритиковал республиканцев, отказываются возражать против результатов выборов на совместном заседании Конгресса. Он призвал протестующих идти к зданию Капитолия, где это заседание проходит.

После этого многотысячная толпа направился к Капитолия. Около 20 часов по Киеву сотни сторонников Трампа прорвались через металлические баррикады в задней части здания Капитолия. Впоследствии полиция сообщила, что протестующим удалось прорваться в здание. Заседание Конгресса было прекращено, законодателей эвакуировали.

Сторонники Дональда Трампа, которые прорвались в здание Капитолия, где проходило заседание по утверждению победы Джо Байдена на выборах президента, бродили по залам, фотографировались и похищали вещи “на память”.

Во время массовых беспорядков и захвата здания Капитолия в Вашингтоне пострадали несколько правоохранителей. По меньшей мере один из протестующих получила огнестрельное ранение.

В соцсетях выяснили, что атаку на Капитолий возглавил Джейк Анджели, сторонник теории заговора QAnon.