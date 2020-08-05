В результате тропического шторма Исайя, который пронесся через штаты США на Атлантическом побережье, погибли пять человек.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

Двое погибли в результате торнадо в парке мобильных домов в Северной Каролине, а еще трое – в Нью-Йорке, Делавэре и Мэриленде.

На данный момент Исайя достиг юго-восточной Канады и трансформировался в посттропический циклон.

На прошлой неделе шторм поразил Пуэрто-Рико, Гаити и Доминиканскую республику. Тогда погибли, по крайней мере, два человека. Кроме того, непогода уничтожила дома, выкорчевала деревья, а также вызвала наводнения и оползни.