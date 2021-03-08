На военной базе недалеко от города Бата в Экваториальной Гвинее в результате серии взрывов 7 марта погибло по меньшей мере 20 человек, 500 получили ренения.

Об этом сообщает агентство Reuters и местное издание AhoraEG.

Президент Теодоро Обианг Нгема заявил, что взрывы стали результатом халатности военных, связанной с применением динамита.

В результате как минимум 20 человек погибли, также по меньше мере 500 получили ранения.

Первый взрыв произошелв 13:45 (14:45 по киевскому времени). После этого в течение полутора часов произошло еще как минимум три. В 17:44 произошел пятый мощный взрыв, после чего последовала серия меньших по мощности. Столб дыма поднялся в небо, пожарные пытались потушить пламя вокруг базы.

По данным Reuters, с домов сорвало жестяные крыши. На место инцидента прибыли спасательные службы, чтобы извлечь людей из-под завалов. От большинства жилых домов сохранилась лишь одна-две стены.

BREAKING: Massive explosion in Bata, Equatorial Guinea; health ministry says “hundreds” injured pic.twitter.com/1oUWgePRh1 — BNO News (@BNONews) March 7, 2021

Экваториальная Гвинея – бывшая испанская колония. Ее президент Теодоро Обианг Нгема – африканский правитель самым большим стажем – он у власти с 1979 года. Тогда он устроил кровавый военный переворот и изгнал своего дядю, который позже был казнен.

Критики отмечают, что Обианг и его семья обладают огромным богатством, в то время как большинство населения живет в бедности.