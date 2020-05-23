Об этом сообщает “Интерфакс”.

Этим законом вводится понятие “дистанционное электронное голосование”. Это голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумаге.

Поправки к закону предусматривают возможность досрочного голосования на всех уровнях выборов. В их числе также выборы президента.

В законе поясняется, что дистанционное голосование вводится с целью защитить здоровье избирателей и создать максимальные удобства для реализации гражданами избирательных прав.

Пока что участвовать в голосовании дистанционно можно будет лишь по причине, которая касается состояния здоровья. В том числе, дистанционно голосовать могут те, те кто “присматривают за лицами, нуждающимися в уходе”.

Также закон разрешает сбор подписей избирателей и участников референдумов с помощью “Единого портала государственных и муниципальных услуг”.