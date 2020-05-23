Об этом сообщает “Интерфакс”.
Этим законом вводится понятие “дистанционное электронное голосование”. Это голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумаге.
Поправки к закону предусматривают возможность досрочного голосования на всех уровнях выборов. В их числе также выборы президента.
В законе поясняется, что дистанционное голосование вводится с целью защитить здоровье избирателей и создать максимальные удобства для реализации гражданами избирательных прав.
Пока что участвовать в голосовании дистанционно можно будет лишь по причине, которая касается состояния здоровья. В том числе, дистанционно голосовать могут те, те кто “присматривают за лицами, нуждающимися в уходе”.
Также закон разрешает сбор подписей избирателей и участников референдумов с помощью “Единого портала государственных и муниципальных услуг”.
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