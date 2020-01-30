Власти лишили россиян доступа к защищенным почтовым сервисам StartMail и ProtonMail из-за ложных сообщений о минировании, отправленных с их помощь.

Об этом разработчики StartMail и ProtonMail сообщили на сайтах сервисов.

Сперва российские спецслужбы обвинили StartMail в распространении неточной информации из-за множества ложных сообщений о минировании, отправленных через этот сервис, и заблокировали его.

“StartMail получил сообщение о том, что ФСБ (российское спецслужба, являющееся правопреемником КГБ) начало ограничивать доступ к службе StartMail на территории Российской Федерации с 23 января 2020 года. Причина заключается в том, чтобы “защитить российский сегмент Интернета от распространения неточной социально значимой информации, распространяемой под видом надежных сообщений”. В этом конкретном случае они утверждают, что тысячи ложных сообщений об угрозе взрыва были отправлены с учетных записей электронной почты Startmail.com”, — сообщил генеральный директор сервиса Роберт Бинс.

В StartMail подчеркнули, что обжалуют решение о блокировке в судебном порядке. При этом разработчики отметили, что готовы разбираться в ситуации и расследовать инциденты со лжеминерами, о которых идет речь, если российские спецслужбы изъявят такое желание.

29 января аналогичная учесть постигла другой сервис — ProtonMail.

“Мы получили сообщения о том, что Protonв настоящее время заблокирован в России. Мы обращаемся к соответствующим властям, чтобы снять блок как можно скорее. Этот блок влияет на пользователей ProtonMail и ProtonVPN, которые не входили в систему до его внедрения”, — говорится в сообщении разработчиков.

ProtonMail временно рекомендует пользователям сервиса использоваться его через VPN-соединение.

Создатели сервиса решили умолчать о причинах блокировки, однако их сообщили в Роскомнадзоре. Федеральная служба обвинила сервис в дестабилизации ситуации в стране и нежелании сотрудничать с правоохранителями.

“Данный почтовый сервис использовался злоумышленниками как в 2019 году, так и, особенно активно, в январе 2020 года для рассылки под видом достоверных сведений ложных сообщений о массовом минировании объектов на территории Российской Федерации. … В соответствии с процедурой, закрепленной в законодательстве, Роскомнадзор последовательно проводит ограничение доступа к ресурсам, используемым преступниками для дестабилизации ситуации в стране и нагнетания напряженности, и рассчитывает на эффективное взаимодействие со всеми вовлеченными сторонами”, — заявили в Роскомнадзоре.