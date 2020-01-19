Об этом сообщает “Радио свобода”.
“В колонию №11 он прибыл накануне Нового года – 29 декабря, 10 дней пробыл в карантине. Рассказывал, что в колонии его посадили на диету. Иногда бывает “прыгает” давление, тонометр пока не отдали”, – пояснил корреспонденту “Крым.Реалии” Малишевский.
Дудка часто посещает церковь на территории колонии. “Говорит, что очень скучает по внучкой…” – добавил консул.
9 ноября 2016 года в Севастополе задержали сотрудников крымского аналитического центра “Номос” Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, а также их друга Владимира Дудку. Всех трех обвинили в подготовке диверсий в аннексирована Крыму по заказу украинской разведки. В апреле 2019 года их приговорили к 14 годам колонии строгого режима.
- 8 октября украинский омбудсмен Людмила Денисова призывала российского омбудсмена Татьяну Москалькову установить местонахождение осужденных в РФ украинцев Владимира Дудки и Алексея Бессарабова, которых вывезли с территории оккупированного Крыма в неизвестном направлении.
- 16 октября Верховный суд России оставил без изменения приговор для осужденных за якобы диверсионную деятельность украинцев Владимира Дудки и Алексея Бессарабова.
- Сын осужденного Владимира Дудки Илья обеспокоен тем, что его отец может не выйти из тюрьмы живым, так как состояние его здоровья ухудшается.