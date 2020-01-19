Об этом сообщает “Радио свобода”.

“В колонию №11 он прибыл накануне Нового года – 29 декабря, 10 дней пробыл в карантине. Рассказывал, что в колонии его посадили на диету. Иногда бывает “прыгает” давление, тонометр пока не отдали”, – пояснил корреспонденту “Крым.Реалии” Малишевский.

Дудка часто посещает церковь на территории колонии. “Говорит, что очень скучает по внучкой…” – добавил консул.

9 ноября 2016 года в Севастополе задержали сотрудников крымского аналитического центра “Номос” Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, а также их друга Владимира Дудку. Всех трех обвинили в подготовке диверсий в аннексирована Крыму по заказу украинской разведки. В апреле 2019 года их приговорили к 14 годам колонии строгого режима.